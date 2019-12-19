Экс-супруги Слава и Эдгар Камински шокировали фанатов поцелуем

Бывшие супруги певица Слава Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский удивили фанатов страстным поцелуем на праздновании дней рождения своих детей - 4-летней Лауры и 5-летнего Леонарда.

Фото появилось в Инстаграм программы "ЖЗЛ". На нем экс-пара, которая недавно заявляла, что примирение невозможно, выглядят довольными и счастливыми.

Автор: скріншот Фанаты заподозрили супругов в воссоединении, когда те поцеловались на праздновании дня рождения детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Виновата Слава: Стала известна причина развода Эдгара Каминского

"Вот это поворот", - пишут поклонники.

В комментариях пользователи надеются на воссоединение красивой пары.

Снимки с празднования детского дня рождения появились также в Инстаграм Славы Каминской.

Фото: скріншот

Солистка дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, впервые обнародовала причину их развода. В беседе с Ольгой Горбачевой Каминская призналась, кого впустила на частную территорию их семьи и к чему это привело.