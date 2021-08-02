Экс-супруга Dzidzio готовит масштабный проект с оркестром и балетом

 
Ексклюзивы
1/5
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
3 Просмотров: 1674
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Просмотров: 351
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
6 Просмотров: 1323
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 216
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
1 Просмотров: 684
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Просмотров: 5706
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
2 Просмотров: 801
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Просмотров: 378
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Просмотров: 594
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Просмотров: 675
Фото
Все фото
6
4
5
5
6
Британская модель захватила поклонников горячими кадрами
Британская модель захватила поклонников горячими кадрами
Мадонна с косичками удивила фанатов
Мадонна с косичками удивила фанатов
Сексуальная жена Месси показала фигуру в купальнике
Сексуальная жена Месси показала фигуру в купальнике
Украинская теннисистка взволновала пикантным фото
Украинская теннисистка взволновала пикантным фото
Американская модель Дезире Шлотц поделилась провокационными фото
Американская модель Дезире Шлотц поделилась провокационными фото
Видео
Все видео
"Завтра у нас большое событие": Настя Каменских и Потап заинтриговали поклонников
"Завтра у нас большое событие": Настя Каменских и Потап заинтриговали поклонников
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
Грузинский "поющий футболист" выпустил украиноязычный альбом
Грузинский "поющий футболист" выпустил украиноязычный альбом
Экс-участницу "Голосу країни" на новый трек вдохновили мольфары
Экс-участницу "Голосу країни" на новый трек вдохновили мольфары
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
Интервью
1/5
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1278
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 216
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 738
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 2214
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1845
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 1225
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
понедельник, 02 августа 2021 10:58

Экс-супруга Dzidzio готовит масштабный проект с оркестром и балетом

  Комментировать
Экс-супруга Dzidzio готовит масштабный проект с оркестром и балетом
Певица Slavia - Ярослава Притула планирует порадовать своих фанов масштабным проектом. Фото: instagram.com/slavia_official

Певица Slavia - Ярослава Притула - планирует порадовать фанов масштабным проектом. Исполнительница готовится к сольному концерту с оркестром и балетом. Об этом звезда рассказала корреспонденту Gazeta.ua.

"Вселенная дает мне ресурс. Я написала чувственную песню о любви, в ней передала свои чувства и ощущения, переживания в непростой период жизни, когда расстаюсь с Михаилом (певцом Dzidzio, настоящее имя которого Михаил Хома. - Gazeta.ua). Была смелая мечта исполнить это произведение с оркестром. Пока эта идея во мне только вызревала, состоялась настоящая магия. Под одним из моих треков в YouTube написал дирижер Тарас Демчишин, который 14 лет живет и работает в Японии. Он спросил, нет ли у меня желание исполнить песню с оркестром. Конечно, это моя мечта и крутая возможность, которую могут себе позволить только попдивы", - поделилась певица.

Демчишин предложил артистке сотрудничество и за одну ночь написал оркестровку на ее новую песню.

"Готовлюсь к сольному концерту с оркестром и балетом. Это будет серьезный проект. Счастлива, что у меня поверили и доверили такое дело, что имею возможность творить и жить так, как я хочу, реализовывать творческий потенциал. У меня выросли крылья", - добавила Slavia.

Премьера состоится 5 августа в Хмельницкой филармонии. Затем звезда планирует выступить и в других городах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Та еще коза": Оля Полякова с "клонами" презентовала новый клип

Этой весной звездные супруги, Михаил Хома и Ярослава Притула, объявили новость о разводе. Пара вместе провела 20 лет, семь из которых - в браке.

Автор: Ирина МАМРЫГА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Экс-супруга Dzidzio готовит масштабный проект с оркестром и балетом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

В Одессе вспыхнула эпидемия

Самое читаемое
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 13023
Катастрофу подстроили - родные летчика Табанюка
Катастрофу подстроили - родные летчика Табанюка Просмотров: 7713
Полно места и расход до 6 литров горючего - как едет гигантский Opel Zafira Life
Полно места и расход до 6 литров горючего - как едет гигантский Opel Zafira Life
18
 Просмотров: 5706
Вышел на сцену пьяным: певец опозорился на сольном концерте
Вышел на сцену пьяным: певец опозорился на сольном концерте 1 Просмотров: 4608
Гороскоп на 1 августа: какие неожиданности готовит последний месяц лета
Гороскоп на 1 августа: какие неожиданности готовит последний месяц лета
 Просмотров: 4257
Знаменитости
Британская модель захватила поклонников горячими кадрами
Британская модель захватила поклонников горячими кадрами
6
 Просмотров: 1971
Как изменились гонорары Go_A после Евровидения
Как изменились гонорары Go_A после Евровидения Просмотров: 594
Мадонна с косичками удивила фанатов
Мадонна с косичками удивила фанатов
4
 Просмотров: 1116
Сексуальная жена Месси показала фигуру в купальнике
Сексуальная жена Месси показала фигуру в купальнике
5
 Просмотров: 1656
Украинская теннисистка взволновала пикантным фото
Украинская теннисистка взволновала пикантным фото
5
 Просмотров: 2799
Больше всего комментируют
12
Нужна медицинская помощь: СБУ сделала заявление о Чаусе
6
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
6
Объявили приговор живодеру, подозреваемому в изнасиловании котенка
6
За "Северный поток-2" Украина должна получить План действий по членству в НАТО - Порошенко
3
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
Голосов: 43391
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть