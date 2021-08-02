Экс-супруга Dzidzio готовит масштабный проект с оркестром и балетом

Певица Slavia - Ярослава Притула планирует порадовать своих фанов масштабным проектом. Фото: instagram.com/slavia_official

Певица Slavia - Ярослава Притула - планирует порадовать фанов масштабным проектом. Исполнительница готовится к сольному концерту с оркестром и балетом. Об этом звезда рассказала корреспонденту Gazeta.ua.

"Вселенная дает мне ресурс. Я написала чувственную песню о любви, в ней передала свои чувства и ощущения, переживания в непростой период жизни, когда расстаюсь с Михаилом (певцом Dzidzio, настоящее имя которого Михаил Хома. - Gazeta.ua). Была смелая мечта исполнить это произведение с оркестром. Пока эта идея во мне только вызревала, состоялась настоящая магия. Под одним из моих треков в YouTube написал дирижер Тарас Демчишин, который 14 лет живет и работает в Японии. Он спросил, нет ли у меня желание исполнить песню с оркестром. Конечно, это моя мечта и крутая возможность, которую могут себе позволить только попдивы", - поделилась певица.

Демчишин предложил артистке сотрудничество и за одну ночь написал оркестровку на ее новую песню.

"Готовлюсь к сольному концерту с оркестром и балетом. Это будет серьезный проект. Счастлива, что у меня поверили и доверили такое дело, что имею возможность творить и жить так, как я хочу, реализовывать творческий потенциал. У меня выросли крылья", - добавила Slavia.

Премьера состоится 5 августа в Хмельницкой филармонии. Затем звезда планирует выступить и в других городах.

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Этой весной звездные супруги, Михаил Хома и Ярослава Притула, объявили новость о разводе. Пара вместе провела 20 лет, семь из которых - в браке.