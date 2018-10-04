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четверг, 04 октября 2018 04:59

Экс-супруга Дженнифер Энистон поймали на свидании со звездой "Человека-паука"
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Бывшего мужа Дженнифер Энистон был замечен на свидании с актрисой и моделью Лаурой Харриер, сыгравшая подругу "Человека-паука".

Пару поймали на улице Парижа.

Ранее актриса Эмма Стоун провела время с экс-супругом Дженнифер Энистон, Джастином Теру, с которым звезде "Человека-паука" и "Ла-ла Ленда" приписывают роман с начала этого года.

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Джастин Теру и Дженнифер Энистон развелись в феврале после двух лет совместной жизни. Причиной развода стало нежелание Дженнифер Энистон перебраться в Нью-Йорк, который так любит Теру.

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