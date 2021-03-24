Экс-супруга Богдана заразилась COVID-19 на проекте "Холостяк"

Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Бывшая супруга экс-главы Офиса президента Андрея Богдана – Анна Сторожук заразилась коронавирусом во время съемок шоу "Холостяк-11".

Об этом, кстати, на проекте не сообщили. Сказали только, что участница заболела и поэтому пропускает церемонию роз.

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Сама же Анна, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, не скрыла, что это был COVID-19.

Она также сообщила, что остается в шоу и продолжит борьбу за сердце Михаила Заливако.

Ранее участница шоу "Холостяк-11" на телеканале СТБ и экс-порноактриса Анастасия, с псевдонимом Адель Асанти, добровольно покинула шоу в 3 выпуске.