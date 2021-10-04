Эксподруга Маска появилась на улице в костюме эльфа

Канадская певица Grimes (настоящее имя - Клэр Буше) впервые появилась на публике после новостей о разрыве с 50-летним американским бизнесменом Илоном Маском.

Она прогулялась по улицам Лос-Анджелеса в эльфийском костюме и с "манифестом Коммунистической партии" Карла Маркса, пишет New York Post.

Grimes заявила, что такой фотосессией решила "потролить" папарацци, которые ее преследовали.

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Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и Клэр Буше стали парой в 2018 году.

В мае 2020 года у них родился сын. Мальчика назвали странным именем X AE a-XII. В конце сентября Маск сообщил, что разошелся с певицей.

Причиной разрыва стало то, что Маску приходится часто быть в американском штате Техас и ездить в командировки по стране и миру. А Grimes чаще всего живет в Лос-Анджелесе, поэтому пара слишком редко виделась.