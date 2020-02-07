Ексдружина Остапчук рассказала об угрозах со стороны бывшего мужа

Фото: korupciya.com

Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука Елена Войченко раскрыла новые подробности о поведении ексмужа.

Владимир Остапчук угрожал ексжене, о чем она написала в своем Instagram.

"Когда речь идет о детях - нельзя делать вид, что у них нет потребностей. Нельзя молчать! Страшно оказаться один на один с влиятельным и беспринципным человеком, способным с легкостью врать миллионам. Больно, когда родной человек не просто обманывает и унижает, чтобы скрыть свои ошибки и слабости, а грозит и манипулирует, чтобы избежать ответственности. Но ложь - это ложь, даже если прятать ее за лицемерной улыбкой. Правда на моей стороне, в ней моя сила ", - написала Войченко.

Также женщина надеется на то, что мужчина одумается и перестанет себя так вести.

"Я все еще надеюсь и верю, что человек, который так гордится собой, опомнится и возьмет ответственность за свои поступки и детей. Можно понять желание жить только для себя и своих утех, но желание оставить детей с их матерью" в прошлой жизни ", а при этом щеголять статусом" образцового отца "- невозможно", - отметила Елена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Владимир Остапчук впервые рассказал о причине развода

Украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал о том, что думает о решении экс-жены дать интервью про развод. Такое решение - результат женской обиды и злости, заявил шоумен на своей странице в Instagram.