Экс-ангел Victoria's Secret родила сына молодому миллиардеру

Миранда Керр родила Эвану Шпигелю малыша Фото: Quora

35-летняя австралийская супермодель Миранда Керр и 27-летний основатель SnapChat Эван Шпигель стали родителями — у супругов родился сын. Малыш появился на свет в одной из больниц Лос-Анджелеса 7 мая в 23:53 по местному времени. Мальчика назвали Хартом в честь деда Эвана Шпигеля:

"Невозможно словами описать, как мы счастливы! Миранда хорошо себя чувствует, а Флинн очень рад, что стал старшим братом. Спасибо всем за поздравления и теплые слова в это особенное для нас время", — цитирует пару журнал People.

Для Шпигеля малыш стал первенцем, а Керр уже воспитывает сына от брака с Орландо Блумом, семилетнего Флинна, который, уже давно ждал того дня, когда он станет старшим братом.

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Модель и создатель SnapChat, чье состояние оценивается в три миллиарда долларов, начали встречаться в 2015 году. Спустя два года Миранда и Эван устроили тихую камерную свадьбу, на которую позвали всего 50 человек — только родных и близких друзей.