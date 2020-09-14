 
Ексклюзивы
1/5
Кто рискует остаться без пенсии - мнение экономиста
Кто рискует остаться без пенсии - мнение экономиста
Просмотров: 2349
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
1 Просмотров: 1611
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
2 Просмотров: 1071
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 720
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1539
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1422
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 639
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1539
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1710
Фото
Все фото
3
4
5
5
5
Даша Астафьева поделилась &quot;горячим&quot; фото
Даша Астафьева поделилась "горячим" фото
Екатерина Кухар покрасовалась в 70-летнем винтажном платье Dior
Екатерина Кухар покрасовалась в 70-летнем винтажном платье Dior
Полностью обнаженная Ирина Шейк снялась с меч-рыбой в руках
Полностью обнаженная Ирина Шейк снялась с меч-рыбой в руках
Засветила грудь: Леся Никитюк позировала в полупрозрачной рубашке
Засветила грудь: Леся Никитюк позировала в полупрозрачной рубашке
На отдыхе в Одессе: победительница &quot;Холостяка&quot; эротично позировала на яхте
На отдыхе в Одессе: победительница "Холостяка" эротично позировала на яхте
Видео
Все видео
Раскованно позировала в бикини: Рита Ора показала жаркое видео
Раскованно позировала в бикини: Рита Ора показала жаркое видео
Танцы со звездами 2020: кто покинул шоу после третьего выпуска
Танцы со звездами 2020: кто покинул шоу после третьего выпуска
Откровенная Maruv озадачила сеть новым страстным клипом
Откровенная Maruv озадачила сеть новым страстным клипом
Корейский лейбл H1ghr Music Records представляет первый музыкальный сборник
Корейский лейбл H1ghr Music Records представляет первый музыкальный сборник
Экс-участник "Танців з зірками" попал в страшное ДТП
Экс-участник "Танців з зірками" попал в страшное ДТП
Интервью
1/5
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Просмотров: 207
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2574
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 720
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 10071
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 243
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
13 сентября 2020
Просмотров: 783
Не збрехав
– Морально розбитий. Не чекав такої ненависті, – пише Олег. Працює менеджером у рекламному агентстві. Місяць тому в нього ...
понедельник, 14 сентября 2020 22:35

Екатерина Кухар покрасовалась в 70-летнем винтажном платье Dior
4

  Комментировать

Роскошное платье подчеркнуло талию и плечи балерины
Фото: предоставила Екатерина Кухар
Роскошное платье подчеркнуло талию и плечи балерины
Роскошное платье подчеркнуло талию и плечи балерины
Роскошное платье подчеркнуло талию и плечи балерины

Прима-балерина Екатерина Кухар на третьем эфире шоу "Танці з зірками" блистала в винтажном черном бархатном платье Dior. Легендарный наряд был создан лично кутюрье в 50-е годы, а позже его даже представили на выставке Christian Dior в Лувре.

Роскошное платье, которое входит в историю моды, идеально подчеркивало тонкую талию балерины и хрупкие плечи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Екатерина Кухар в обольстительном платье украсила обложку глянца

"Платье Dior, словно произведение искусства, - восхищается балерина. - Столько ручной работы самого кутюрье, высокохудожественной вышивки. Вещь с историей и особой энергетикой. Прошло около 70 лет, как его сшил дизайнер, а оно остается актуальным и вдохновляющим. Настоящие гении создают искусство вне времени и границ, их произведения живут отдельной жизнью".

Екатерина Кухар дала большое откровенное интервью, в котором рассказала о плачевном состоянии Киевского государственного хореографического училища, подкрепив свои слова фотографиями.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Екатерина Кухар покрасовалась в 70-летнем винтажном платье Dior». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Соблазнительная велосипедистка едва прикрыла пышную грудь рубашкой
Соблазнительная велосипедистка едва прикрыла пышную грудь рубашкой
5
 Просмотров: 9027
Сенсационные фотографии обнаженной Маши Фокиной опубликовали в интернете
Сенсационные фотографии обнаженной Маши Фокиной опубликовали в интернете
10
 Просмотров: 8577
Пышногрудая дизайнер бикини публикует горячие фото с отдыха
Пышногрудая дизайнер бикини публикует горячие фото с отдыха
6
 Просмотров: 8523
Сколько стоит и когда сдавать тест на коронавирус: Минздрав внес изменения
Сколько стоит и когда сдавать тест на коронавирус: Минздрав внес изменения Просмотров: 7632
Беланов выиграл &quot;Золотой мяч&quot; в самом драматическом матче сборной Лобановского
Беланов выиграл "Золотой мяч" в самом драматическом матче сборной Лобановского
 1 Просмотров: 5508
Знаменитости
Даша Астафьева поделилась "горячим" фото
Даша Астафьева поделилась "горячим" фото
3
 Просмотров: 144
Полностью обнаженная Ирина Шейк снялась с меч-рыбой в руках
Полностью обнаженная Ирина Шейк снялась с меч-рыбой в руках
5
 Просмотров: 3672
Засветила грудь: Леся Никитюк позировала в полупрозрачной рубашке
Засветила грудь: Леся Никитюк позировала в полупрозрачной рубашке
5
 Просмотров: 2763
Раскованно позировала в бикини: Рита Ора показала жаркое видео
Раскованно позировала в бикини: Рита Ора показала жаркое видео
 Просмотров: 918
На отдыхе в Одессе: победительница "Холостяка" эротично позировала на яхте
На отдыхе в Одессе: победительница "Холостяка" эротично позировала на яхте
5
 1 Просмотров: 1980
Больше всего комментируют
2
Соцсеть "ВКонтакте" обошла блокировку в Украине
2
Требования России по выборам на Донбассе: политолог озвучил новый сценарий
1
Беланов выиграл "Золотой мяч" в самом драматическом матче сборной Лобановского
1
ЕС не признает результаты выборов в оккупированном Крыму
1
На отдыхе в Одессе: победительница "Холостяка" эротично позировала на яхте
Голосов: 41398
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua