Екатерина Кухар покрасовалась в 70-летнем винтажном платье Dior

Фото: предоставила Екатерина Кухар

Прима-балерина Екатерина Кухар на третьем эфире шоу "Танці з зірками" блистала в винтажном черном бархатном платье Dior. Легендарный наряд был создан лично кутюрье в 50-е годы, а позже его даже представили на выставке Christian Dior в Лувре.

Роскошное платье, которое входит в историю моды, идеально подчеркивало тонкую талию балерины и хрупкие плечи.

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"Платье Dior, словно произведение искусства, - восхищается балерина. - Столько ручной работы самого кутюрье, высокохудожественной вышивки. Вещь с историей и особой энергетикой. Прошло около 70 лет, как его сшил дизайнер, а оно остается актуальным и вдохновляющим. Настоящие гении создают искусство вне времени и границ, их произведения живут отдельной жизнью".

Екатерина Кухар дала большое откровенное интервью, в котором рассказала о плачевном состоянии Киевского государственного хореографического училища, подкрепив свои слова фотографиями.