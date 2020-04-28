Егор Крутоголов из "Дизель Шоу" пришел в шоу-бизнес после работы диспетчером

Юмористический проект "Дизель Шоу" на ICTV недавно отпраздновал 5-летие. Команда за время своего существования побывала с программами в более чем 100 городах.

Художественный руководитель "Дизель Шоу" Егор Крутоголов дал интервью Антону Равицкому в прямом эфире в Instagram.

Автор: Фото: пиар-служба В разговоре Крутоголов вспомнил забавные истории, которые случались во время выступлений "Дизель Шоу"

Егор вспомнил, как с друзьями собирал команду "Дизель", которую знаем сейчас.

"На канале мы начинали вовсе не из концертов. Нас тогда было пятеро, это было нереально. Потом пришли к пониманию, если не сделаем что-то свое, где будет светиться название нашего бренда, просто канем в Лету. После этого начали подтягивать авторов, актеров и администраторов. Отбирали людей, некоторых даже уговаривали", - рассказал Крутоголов.

Комик рассказал, что часть команды к проекту работала в совершенно других сферах. Егор Крутоголов был диспетчером в морском агентстве, Александр Бережок - директором ресторана, а Виктория Булитко играла в театре.

В разговоре Крутоголов вспомнил забавные истории, которые случались во время выступлений "Дизель Шоу".

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"Как-то попросили провести празднование в тот же день. Мы как раз были свободны, поэтому согласились. Именинник был еще в роддоме. С отцом поехали его забирать и маму. Мужчина уже через 15 минут был очень веселый. Я заметил, что друзья во всем его поддерживали - песни пели, в конкурсы играли. Меня это поразило. Потом узнал причину. Пара не могла забеременеть 20 лет. Представил, через что супруги прошло, как смогли выдержать это испытание, поэтому попросил выпить чего-нибудь крепкого. После того праздник уже трудновато было проводить, но почувствовал его на все 100. До сих пор дружим с этим мужчиной", - рассказал художественный руководитель.

Автор: Фото: пиар-служба В разговоре Крутоголов вспомнил забавные истории, которые случались во время выступлений "Дизель Шоу"

Актер и художественный руководитель "Дизель шоу" Егор Крутоголов впервые появился на сцене после аварии 20 октября. Выступил в Киеве 15 и 16 декабря. На сцене был вместе с театром "Квартет И". Вышел на сцену в постановке "... в Боренько чего-то нет".