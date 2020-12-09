Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах

Звезда Instagram и американская фитнес-модель 37-летняя Николь Амато поражает подписчиков эротическими снимками.

Уроженка Гавайев позировала в красных стрингах и черном топе. Фото опубликовала в Instagram. В руках модель держит баллон с краской. Образ дополнила серебряными серьгами-кольцами.

"Порисуешь со мной?" - обратилась к подписчикам фитнес-модель.

Фото: instagram.com/bodybynixx

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Николь Амато родилась и выросла на Гавайях, но сейчас живет в Майами. Женщина занимается не только модельной карьерой, но и профессиональным балетом и йогой. В прошлом году модель подписала контракт с международным агентством Ford Agency и теперь активно участвует и в европейских съемках.

Американская модель plus size 33-летняя Эшли Грэм поразила подписчиков очередной пикантной порцией снимков. На фотографиях, опубликованных в Instagram, звезда позировала только в синих трусах. Фотосессию устроила на кровати.