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суббота, 03 июля 2021 16:53

Dzidzio с Роговцевой записал видео в поддержку сборной

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Dzidzio с Роговцевой записал видео в поддержку сборной
Пост с поддержкой певец опубликовал в Instagram

Певец Михаил Хома с псевдонимом Dzidzio поделился фотографией с актрисой Адой Роговцевой.

В посте он поддержал украинских футболистов.

"Опять все украинцы болеем за сборную", - написал Хома.

"Какая же все-таки она хорошая, наша Ада Роговцева!", "Одна из самых уважаемых мною женщин", - пишут в комментариях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ада Роговцева и Дзидзьо снимаются в комедии

Роговцева и Dzidzio сейчас снимаются в комедии "Где деньги". Фильм выйдет в этом году.

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Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

3 июля сборная Украины сыграет против Англии в четвертьфинале Евро-2020/21. Матч начнется в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

Переможець матча сыграет против Чехии или Дании в полуфинале.

В 1/8 финала команда Андрея Шевченко оказалась сильнее Швеции.

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