Dzidzio с Роговцевой записал видео в поддержку сборной

Певец Михаил Хома с псевдонимом Dzidzio поделился фотографией с актрисой Адой Роговцевой.
В посте он поддержал украинских футболистов.
"Опять все украинцы болеем за сборную", - написал Хома.
"Какая же все-таки она хорошая, наша Ада Роговцева!", "Одна из самых уважаемых мною женщин", - пишут в комментариях.
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Роговцева и Dzidzio сейчас снимаются в комедии "Где деньги". Фильм выйдет в этом году.
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3 июля сборная Украины сыграет против Англии в четвертьфинале Евро-2020/21. Матч начнется в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
Переможець матча сыграет против Чехии или Дании в полуфинале.
В 1/8 финала команда Андрея Шевченко оказалась сильнее Швеции.
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