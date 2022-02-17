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пятница, 18 февраля 2022 08:17

Джону Траволте 68: вспоминаем знаковые фильмы, благодаря которым прославился кинозвезда
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18 февраля американский актер Джон Траволта отмечает день рождения. В этом году кинозвезде исполняется 68 лет. Траволта, объявивший о завершении актерской карьеры в июле 2020 года, начинал творческий путь с музыкальных выступлений, комедий и мюзиклов. Со временем его роли стали более серьезными, а триллеры и криминальные боевики заняли львиную часть фильмографии Траволты.

Gazeta.ua рассказывает интересные факты из жизни знаменитости.

Траволта родился в семье итальянского футболиста и ирландской певицы. С детства занимался танцами. В 16 лет с разрешения родителей бросил обучение в школе и оттачивал сценическое мастерство.

В 1977 году стал популярным после кинокартины "Лихорадка субботним вечером", в которой сыграл главную роль. Траволта стал кумиром молодежи эпохи диско.

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Прославился и благодаря участию в культовом фильме "Криминальное чтиво" 1994 года. Главный герой был пародией того Траволты, которого знала Америка 1970-х.

Американский актер Джон Траволта отмечает 18 февраля 68 лет
Фото: Reuters
Джон Траволта с семьей: женой Келли Престон и дочерью Элли. 2009 год
Джон Траволта и Николь Кидман с "Золотыми Глобусами" за лучшие мужскую и женскую роли. 1995 год
Джон Траволта с наградой Кинофестиваля в Сан-Себастьяне за вклад в киноискусство. На заднем плане - актер Бенисио дель Торо. 2012 год
Американский актер Джон Траволта отмечает 18 февраля 68 лет

В 1991 году женился на актрисе Келли Престон. У супругов родились двое сыновей и дочь. В 2009 году старший сын Джетт скончался после эпилептического приступа. А в июле 2020 года не стало любимой Траволты. Престон боролась два года с раком груди. После смерти жены актер проводит все свое время с детьми – Эли Блю и Бенджамином.

Актер имеет хобби – пилотирование. Он приобрел три реактивных самолета и Боинг-707.

Еще один необычный факт: Траволта не любит сидеть на диете. Чтобы поддерживать хорошую физическую форму, съедает только половину порции – например, половину бургера.

Также предлагаем вспомнить самые выдающиеся роли сегодняшнего именинника.

Лихорадка субботним вечером (1977)

Молодой человек Тони Манеро, которого сыграл Траволта, днем ​​работает в магазине, а вечера проводит на любимой дискотеке. Однажды он находит достойную партнершу, с которой может выиграть местный конкурс.

Криминальное чтиво (1994)

Главные герои Винсент Вега (Траволта) и Джулс Уинфилд (Сэмюэл Лирой Джексон) – преступники из банды Марселласа Уоллеса. Они грабят и выполняют кровавые задания от босса, а в перерывах между этим делятся друг с другом историями из жизни.

Без лица (1997)

Агент ФБР выслеживает опасных международных террористов. Операция по захвату проходит успешно: один из них арестован, другой – в коме. Но преступники успели заложить бомбу с ядовитым газом в неизвестном месте. После этого начинается тайная операция с пересадками лица.

Пароль "Рыба-меч" (2001)

Габриэль Шир, роль которого досталась Траволте, – опасный шпион и преступник. Его цель – похитить $9 млрд из нелегальных правительственных фондов. Вместе с хакером Стэнли Джобсоном (Хью Джекманом) они попытаются это сделать.

Одинокие сердца (2006)

Фильм рассказывает реальную историю о паре серийных убийц. В конце 1940-х в США Раймонд Фернандез (Джаред Лето) и Марта Бек (Сальма Хаек) работали в дуэте: они заманивали старых вдов, обворовывали их и убивали.

В августе 2021 года Траволта продал роскошный особняк в городе Клируотер штата Флорида. Здесь умерла его жена Келли Престон от рака груди. Вместе супруги здесь прожили 3 ​​года и теперь дом напоминает актеру о смерти и потери любимой.

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Дата
18
февраля

Джону Траволте 68: вспоминаем знаковые фильмы, благодаря которым прославился кинозвезда

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