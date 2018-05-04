Джиджи Хадид извинилась за скандальное фото в Vogue

Майская обложка итальянского Vogue, ее главной героиней стала Джиджи Хадид, которую фоторедакторы превратили в мулатку, наделала в сети много шума. Неудачную ретушь изображения продолжают обсуждать до сих пор, обвиняя при этом и сотрудников издания, и саму Джиджи. Модель критикуют за то, что она не стала возмущаться съемкой, а, наоборот, осталась ей довольна.

23-летняя Хадид решила внести ясность в ситуацию и принесла извинения за неудачный снимок.

"Поймите, я не контролирую съемочный процесс. Бронзирование и использование фотошопа — это фирменный стиль Стивена Кляйна. Он использует этот прием в своей работе уже многие годы. И я думаю, что главной задачей было показать меня иначе, креативно. Согласна, что в конечном итоге все было сделано не совсем правильно, критика была вполне обоснована.

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Я хочу обратиться ко всем тем, кого оскорбила эта обложка. Если бы я могла контролировать весь процесс, результат был бы другим. Надеюсь, что это послужит примером для многих журналов в будущем", — написала она в Twitter.

Ранее Джиджи не пустили в Китай, так как девушка неудачно пошутила относительно народа этой страны.