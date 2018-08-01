Джессика Симпсон в мини-платье едва удержалась на высоких каблуках

Певица и дизайнер Джессика Симпсон едва не упала на Манхэттене.

Звезда в мини и на каблуках Christian Louboutin рисковала растянуться на асфальте, но рядом с ней были ассистенты, которые ее поддержали. Свой гламурный образ в тот день знаменитость дополнила сумкой за $ 3,045 от Valentino 'Candystud Top Handle ".

Симпсон поймали позже в леопардовой платье с глубоким декольте.

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Помимо музыкальной карьеры, Джессика создала линию одежды и товаров для дома, стоимость которой оценивается в $ 100 млн. Скоро выйдет косметическая линия звезды, начала она с кисточек для макияжа.

"Кисти для макияжа для меня, как пара хорошей обуви. Мы начинали с дизайна обуви, поэтому когда входишь в мир красоты, прекрасно начинать именно с кисточек для макияжа. Мне нравится разная красота. Я обожаю натуральную красоту и искусственную. Это искусство", - говорит Симсон о своей линии косметики Beauty Fiend.

Последний альбом Симпсон Happy Christmas, который вышел 8 лет назад.

Певица замужем за спортсменом Эриком Джонсоном 4 года, с ним имеет двое детей.