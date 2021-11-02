Джессика Симпсон показала "неузнаваемую версию" себя в годовщину трезвости

Американская исполнительница и актриса 41-летняя Джессика Симпсон откровенно рассказала об алкоголизме. Также поделилась архивным фото.

Симпсон показала в Instagram снимок, на котором позировала ее "неузнаваемая версия". Ее сфотографировали четыре года назад: именно после Хэллоуина певица решила отказаться от алкоголя.

Фото: instagram.com/jessicasimpson

О пути к трезвой жизни артистка рассказывала в мемуарах. Признавалась, что из-за злоупотребления алкоголем "достигла дна". Также делилась, что на Хэллоуин в 2017-м настолько напилась, что не смогла помочь детям надеть костюмы.

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"Этот человек рано утром 1 ноября 2017 года - неузнаваемая версия меня. Я знала, что в этот момент позволю себе вернуть свой свет, показать победу над внутренним сражением самоуважения и бросить вызов миру с пронзительной ясностью. Для этого мне нужно было перестать употреблять алкоголь, потому что он заставлял мой ум и сердце кружить в одном направлении. Честно говоря, я была истощена", - подписала снимок Симпсон.

Певица замужем за спортсменом Эриком Джонсоном с 2014 года, воспитывают троих детей. Помимо музыкальной карьеры, Джессика создала линию одежды и товаров для дома, стоимость которой оценивается в $ 100 млн. Скоро выйдет косметическая линия звезды, начала она с кисточек для макияжа.