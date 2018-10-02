Джессика Билл смешно прокомментировала фото Джастина Тимберлейка

36-летняя Джессика Бил принялась заигрывать со своим 37-летним мужем Джастином Тимберлейком в Instagram. Певец опубликовал в блоге снимок, на котором он с серьезным выражением лица сидит за ноутбуком.

В то время как у поклонников Тимберлейка снимок вызвал интерес и они принялись расспрашивать его о книге, супруга музыканта на это фото отреагировала весьма любопытно.

"Мой мастер слова за работой. Я в восторге от твоего большого... мозга", — прокомментировала фото актриса и поставила смайл в виде поцелуя.

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Недавно Джессика Бил рассказала в интервью о браке с Джастином Тимберлейком, с которым они воспитывают трехлетнего сына Сайласа. Актриса поведала, что ее отношения с супругом остаются в приоритете, несмотря на карьеру обоих. "Нам повезло, что мы можем уехать в разные места и жить там, пока работаем. Я знаю, что нам нужно много работать. Но быть преданным отношениям — это наша самая первоочередная задача", — поделилась она.