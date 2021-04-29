Джессика Альба замилувала семейным фото по случаю своего 40-летия

Автор: instagram.com/jessicaalba Актриса Джессика Альба отметила свое 40-летие. По случаю праздника опубликовала фотографию с мужем и тремя детьми

Американская актриса Джессика Альба отметила свое 40-летие. По случаю праздника опубликовала трогательное семейное фото на своей странице в Instagram.

На фотографии звезда позирует с мужем и тремя детьми.

"Мое сердце переполнено надеждой, и все, что я делаю в жизни, для вас", - подписала снимок Альба.

Сейчас Джессика сосредоточилась на воспитании детей. Однако полностью актерскую карьеру она не оставила, в 2019 году вышло сразу несколько проектов с ней - сериалы "Лучшие в Лос-Анджелесе" и "Ничего не происходит", а также фильм "Клуб анонимных киллеров".

Также она занимается развитием собственной компании по выпуску экологически чистых детских товаров. В 2016 году она вошла в список самых богатых предпринимательниц Forbes.

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Американская актриса Джессика Альба рассказала, что по уходу за кожей имеет 4 главных ингредиенты: средство для умывания, сыворотка, увлажняющий крем и масло. Джессика советует присмотреться к косметике, которая содержит витамин С, гиалуроновую кислоту и креатин.