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воскресенье, 29 декабря 2019 00:58

Дженннифер Энистон показала трогательный снимок с отцом

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Автор: Instagram
  Джон Энистон известный своей ролью Виктора Кириакиса в мыльной опере «Дни нашей жизни»
Джон Энистон известный своей ролью Виктора Кириакиса в мыльной опере «Дни нашей жизни»

Голливудская актриса 50-летняя Дженнифер Энистон поделилась в Instagram трогательным семейным снимком. Звезда опубликовала 2 фото со своим отцом 80-летним Джоном.

"Рождество с одним из моих создателей. Люблю тебя, папа", - подписала фото Энистон. На одной из фотографий актриса позирует еще маленькой девочкой. На другой - наше время.

Джон Энистон известный своей ролью Виктора Кириакиса в мыльной опере "Дни нашей жизни".

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Джон и мать Дженнифер Нэнси Доу, которая умерла в 2016 году, были женаты с 1965 по 1980 год.

Автор: Instagram
  Джон Энистон известный своей ролью Виктора Кириакиса в мыльной опере «Дни нашей жизни»
Джон Энистон известный своей ролью Виктора Кириакиса в мыльной опере «Дни нашей жизни»

"Мой отец всегда отговаривал меня становиться актрисой. Его постоянным советом было: не делай этого. Стань врачом или юристом. Не хотел, чтобы мне сделали больно, потому что знал, что это жестокий бизнес", - рассказала Энистон в одном из интервью.

В Нью-Йорке от пневмонии умер американский актер Рон Либман. Имел 82 года. С 1996 по 2004-й снимался в ситкоме "Друзья". Играл вспыльчивого отца Рэйчел Грин - героиня Дженнифер Энистон. Также снимался в детективном сериале "Клан Сопрано".

Daily Mail
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