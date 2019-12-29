Дженннифер Энистон показала трогательный снимок с отцом

Автор: Instagram Джон Энистон известный своей ролью Виктора Кириакиса в мыльной опере «Дни нашей жизни»

Голливудская актриса 50-летняя Дженнифер Энистон поделилась в Instagram трогательным семейным снимком. Звезда опубликовала 2 фото со своим отцом 80-летним Джоном.

"Рождество с одним из моих создателей. Люблю тебя, папа", - подписала фото Энистон. На одной из фотографий актриса позирует еще маленькой девочкой. На другой - наше время.

Джон Энистон известный своей ролью Виктора Кириакиса в мыльной опере "Дни нашей жизни".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дженнифер Энистон показала особое блюдо, которое готовит друзьям

Джон и мать Дженнифер Нэнси Доу, которая умерла в 2016 году, были женаты с 1965 по 1980 год.

Автор: Instagram Джон Энистон известный своей ролью Виктора Кириакиса в мыльной опере «Дни нашей жизни»

"Мой отец всегда отговаривал меня становиться актрисой. Его постоянным советом было: не делай этого. Стань врачом или юристом. Не хотел, чтобы мне сделали больно, потому что знал, что это жестокий бизнес", - рассказала Энистон в одном из интервью.

В Нью-Йорке от пневмонии умер американский актер Рон Либман. Имел 82 года. С 1996 по 2004-й снимался в ситкоме "Друзья". Играл вспыльчивого отца Рэйчел Грин - героиня Дженнифер Энистон. Также снимался в детективном сериале "Клан Сопрано".