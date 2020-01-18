Дженнифер Лоуренс продает свой роскошный особняк со скидкой

Фото: Compass

Голливудская актриса 29-летняя Дженнифер Лоуренс решила продать свой роскошный особняк в Нью-Йорке. Хочет за него $12 млн, хотя покупала более чем на 3 млн дороже.

Звезда купила дуплекс с невероятной панорамой на город в 2016 году. Фотографии апартаментов размещены в сети.

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На фотографиях видно, что в большинстве комнат установлены окна от пола. Дизайн выполнен в белых и серых оттенках. Есть бильярдная комната. Также есть открытая терраса с принадлежностями для барбекю и зеленой зоной.

Пентхаус Лоуренс является двухэтажным. Имеет в себе 3 спальни, 5 ванных, открытого плана гостиную со столовой, отделенные друг от друга двусторонним газовым камином, полностью оборудованную профессиональной техникой кухню.

Звезда "Пиратов Карибского моря" и "Властелина колец" Орландо Блум выставил на продажу свой дом в Беверли-Хиллз. Это одноэтажный дом общей площадью 445 квадратных метров, вмещающий в себя 4 спальни и 4 ванные комнаты.