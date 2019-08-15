Дженнифер Лоуренс празднует 29-летие: самые откровенные фото звезды "Голодных игр"

Фото: trinixy.ru

Американской актрисе Дженнифер Лоуренс, сыгравшей главную роль в "Голодных играх", сегодня, 15 августа, исполнилось 29 лет.

Дженнифер оставила школу на 2 года раньше, чтобы начать карьеру актрисы. В кино дебютировала в телевизионном фильме "Городская компания".

Ее первая роль в большом кино была в картине "Вечеринка в саду".

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Еще одним большим порывом в карьере Лоуренс стал фильм "Голодные игры", в котором она, обойдя десятки претенденток, получила ведущую роль Китнис Эвердин.

В феврале 2013 года Лоуренс стала лицом рекламной компании новой коллекции сумок "Miss Dior".

В честь дня рождения звезды, Gazeta.ua сделала подборку самых сексуальных снимков Дженнифер Лоуренс.

С 2011 до 2014 года Дженнифер встречалась с актером Николасом Голтом, партнером в фильме "Люди Икс: Первый класс". В 2014 году Дженнифер Лоуренс стала одной из жертв массового взлома учетных записей знаменитостей на iCloud и публикации их откровенных фотографий в сети.