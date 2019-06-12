Дженнифер Энистон порадовала поклонников кожаным мини

Фото: dailymail.co.uk

Голливудская актриса 50-летняя Дженнифер Энистон поразила поклонников стильным выходом во время премьеры комедийного детектива "Загадочное убийство". На красной дорожке к ней присоединился коллега по съемочной площадке Адам Сэндлер.

На мероприятие Энистон пришла в кожаном мини-платье с поясом. Образ дополнила босоножками со стразами на высоких каблуках. С аксессуаров актриса имела браслеты на обеих руках.

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У стендов Энистон и Сэндлер обнимались и махали публике.

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