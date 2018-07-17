Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини

49-летняя Дженнифер Энистон засветилась в Портофино, где снимается для канала Netflix в комедии Murder Mystery.

Красавица поразила идеальной фигурой с накаченным прессом в бикини.

Ранее экс-супруг Дженнифер Энистон отдохнул на Антибах вместе с актрисой Эммой Стоун, с которой ему приписывают роман.

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Дженнифер и Теру развелись в прошлом году, актриса не смогла переехать в Нью-Йорк, который так любил ее муж. Звезда ранее была замужем за Брэдом Питтом.