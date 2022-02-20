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понедельник, 21 февраля 2022 08:35

Джей Ло в пикантном боди на сцене, Остапчук с любимой на Мальдивах – как звезды провели выходные
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Спортсменка Анжелика Терлюга, признанная лучшей каратисткой мира 2021 года в категории до 55 кг, провела выходные на соревнованиях. В воскресенье, 20 февраля, она завоевала серебряную медаль в Karate 1 Premier League 2022, проходящую в Объединенных Арабских Эмиратах – Фуджейре. Фотографией поделилась в Instagram.

Gazeta.ua рассказывает, как звезды провели выходные.

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли также была в эти выходные в ОАЭ. Однако турецко-немецкая актриса наслаждалась отдыхом на пляже и достопримечательностями Дубаи. Отпуск проводила с семьей. В частности, делилась в сети фото с дочерьми – Лили и Ларой.

Певица Надя Дорофеева показалась в танцевальном зале субботнего утра. Позировала в разноцветном свитшоте и белых кроссовках.

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Американская артистка Дженнифер Лопес зажгла на сцене. В субботу звезда опубликовала ролик, на котором танцевала в пикантном боде с животным принтом.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Телеведущий Владимир Остапчук с любимой Кристиной провели последние выходные на Мальдивских островах. Звездные супруги делятся страстными фотографиями и видео из отпуска.

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Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Жена ведущего Григория Решетника Кристина показала, какой устроила праздник сыну Марку в эту субботу. Мальчику исполнилось 5 лет. Тему празднования выбрали супергеройскую, поэтому подготовили соответствующие фотозону, развлечения и пригласили аниматора в костюме Бэтмена.

Спортсменка Анжелика Терлюга, признанная лучшей каратисткой мира 2021 года в категории до 55 кг, провела выходные на соревнованиях
Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga
Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли также была в эти выходные в ОАЭ
Певица Надя Дорофеева показалась в танцевальном зале субботним утром
Американская артистка Дженнифер Лопес зажгла на сцене
Телеведущий Владимир Остапчук с любимой Кристиной проводили последние выходные на Мальдивских островах

Актриса, блогер и исполнительница Анна Тринчер вернулась на сцену. После пластической операции по увеличению груди и отдыха в Египте звезда выступила в Киеве. Для субботнего концерта выбрала тот самый смелый наряд, за который ее раньше захейтили пользователи сети. Сценический костюм создает иллюзию, будто певица почти обнажена.

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