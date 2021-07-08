Джей Ло поразила невероятно жаркими фото в серебристом бикини

Фото: instagram.com/jlo

Американская актриса и певица 51-летняя Дженнифер Лопес очаровала поклонников новой фотосессией по случаю выгоду ее нового трека "Cambia el Paso", название которого переводится как "Измени шаг".

Новую песню Лопес спела с пуэрто-риканских рэпером 27-летним Раувом Алехандро.

"Песня об изменениях и о том, что не стоит бояться сделать шаг", - сказала Джей Ло в эфире SiriusXM в "Pitbull's Globalization".

Фотосессию к выходу песни артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Звезда позировала в серебристом бикини в бассейне, демонстрируя роскошную фигуру. Соблазнительный образ дополнила ярким макияжем и маникюром, а также браслетами и кольцами.

Фаны пришли в восторг от вида Лопес и засыпали ее комплиментами.

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Американские актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек восстановили отношения и даже строят серьезные планы на будущее. По словам информатора, Бен и Дженнифер начинают говорить о совместном будущем.