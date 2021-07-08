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четверг, 08 июля 2021 23:46

Джей Ло поразила невероятно жаркими фото в серебристом бикини
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Джей Ло поразила жаркими фото по случаю выхода новой песни
Фото: instagram.com/jlo
Джей Ло поразила жаркими фото по случаю выхода новой песни
Джей Ло поразила жаркими фото по случаю выхода новой песни
Джей Ло поразила жаркими фото по случаю выхода новой песни
Джей Ло поразила жаркими фото по случаю выхода новой песни

Американская актриса и певица 51-летняя Дженнифер Лопес очаровала поклонников новой фотосессией по случаю выгоду ее нового трека "Cambia el Paso", название которого переводится как "Измени шаг".

Новую песню Лопес спела с пуэрто-риканских рэпером 27-летним Раувом Алехандро.

"Песня об изменениях и о том, что не стоит бояться сделать шаг", - сказала Джей Ло в эфире SiriusXM в "Pitbull's Globalization".

Фотосессию к выходу песни артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Звезда позировала в серебристом бикини в бассейне, демонстрируя роскошную фигуру. Соблазнительный образ дополнила ярким макияжем и маникюром, а также браслетами и кольцами.

Фаны пришли в восторг от вида Лопес и засыпали ее комплиментами.

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Американские актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек восстановили отношения и даже строят серьезные планы на будущее. По словам информатора, Бен и Дженнифер начинают говорить о совместном будущем.

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