Джей Ло очаровала кадрами из офиса и поговорила о воссоединении с Аффлеком: "Мы усвоили урок"

Американская артистка 52-летняя Дженнифер Лопес устроила стильный фотосет в своем офисе. Звезда продолжает рекламировать новую романтическую комедию "Выйду за тебя", в которой сыграла главную героиню. Также раскрыла детали личной жизни.

Поп-певица предстала в эффектных образах перед объективом фотографа Шанталь Андерсон в стенах офиса в Западном Голливуде. В интервью с изданием The New York Times призналась, что в реальности редко дает волю эмоциям и проявлениям слабости.

Также Джей Ло поговорила по теме воссоединения с американским актером 49-летним Беном Аффлеком.

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"Я бы сказала, что мы усвоили урок с первого раза. Следует помнить, что это что-то священное. Всегда нужно делать то, что вам нравится. Но в то же время нужно учиться на прошлом, и во второй раз делать все лучше. Поэтому да, мы вместе. Но также мы понимаем, что нельзя быть такими открытыми, какими мы были, когда были так молоды и влюблены много лет назад", - раскрыла знаменитость.

Актриса призналась, почему отношения с бывшим женихом Алексом Родригесом были настолько публичными. Она добавила, что не укоряет себя за то, что "хотела бы сделать это по-другому".

Фото: Шанталь Андерсон для издания The New York Times

"Это то, что было удобно в то время. Отношения не имеют ничего общего с тем, чтобы быть публичными или не быть публичными. Нельзя жить и думать, что все это было ошибкой: я напортачила там или здесь. Нет, это уроки. Это действительно то, что поможет вам расти и перейти на следующий уровень понимания себя, найти себя и быть в состоянии быть в мире со своей жизнью, в мире с тем, кем вы являетесь", - пояснила Лопес.

Лопес показала трендовый аутфит. На серии снимков певица похвасталась стильным и раскрепощенным образом. Появилась в кожаном топе и белых штанах. А на одном из фото дополнила дерзкий наряд кожаной курткой. В посте она обратилась за советом к пользователям и спросила, как лучше: с верхней одеждой или без.