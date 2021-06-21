Джастин Бибер встретился с президентом Франции

Певец Джастин Бибер и его жена, модель Хейли, прилетели во Францию.
Во время посещения Парижа их принял президент Эммануэль Макрон с женой Бриджит. Фото визита появились в социальных сетях.
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Семья Биберов успела погулять по городу, а также посетить Елисейский дворец.
По данным BFM TV, Бибер сам связался с администрацией Макрона и попросил о встрече, а французский президент неожиданно согласился принять звездную пару в главной резиденции.
Канадский певец Джастин Бибер подал иск на женщин, которые обвинили его в секс-домогательствах. Исполнитель составил иск о клевете на $ 20 млн.
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