Джастин Бибер встретился с президентом Франции

Певец Джастин Бибер и его жена, модель Хейли, прилетели во Францию.

Во время посещения Парижа их принял президент Эммануэль Макрон с женой Бриджит. Фото визита появились в социальных сетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тейлор Свифт побила рекорд Майкла Джексона

Семья Биберов успела погулять по городу, а также посетить Елисейский дворец.

По данным BFM TV, Бибер сам связался с администрацией Макрона и попросил о встрече, а французский президент неожиданно согласился принять звездную пару в главной резиденции.

Канадский певец Джастин Бибер подал иск на женщин, которые обвинили его в секс-домогательствах. Исполнитель составил иск о клевете на $ 20 млн.