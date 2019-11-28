Джастин Бибер с розовыми волосами пошел на свидание

Фото: dailymail.co.uk

Американский певец Джастин Бибер сходил на свидание со своей женой моделью Хейли Болдуин в Майами, штат Флорида. Пара удивляла папарацци необычными нарядами.

Хейли выбрала для вечернего выхода джинсы и короткую накидку белого цвета. Последняя имела необычный пошив, что открывал подмышки обладательницы. Также свои идеальные формы модель подчеркнула открытым животом. Образ знаменитость довершила белыми босоножками с квадратным носком.

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Бибер для вечер выбрал худи собственного бренда Drew. На нем был нарисован большой смайл. С тем же рисунком были и тапочки певца, напоминающие домашние. Их он подчеркнул розовыми носками. Такого же цвета были и волосы артиста.

Автор: dailymail.co.uk Джастин Бибер и Хейли Болдуин поженились в прошлом году. Однако свадьбу сыграли только недавно

Американская певица Селена Гомес сделала татуировку, которая очень похожа на рисунок, как у Джастина Бибера. Фотография новой татуировки появилась на инстаграм-странице Селены Гомес.