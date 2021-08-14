Джамала получила именную звезду в центре столицы

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певица Джамала открыла именную звезду на Аллее славы в центре Киева.

"Когда-то, 11 лет назад, я стояла в Лос-Анджелесе на Hollywood Walk of Fame и рассматривала звезды, я сфотографировалась и визуализировали, что однажды такая появится и у меня. И вот, где я есть! Счастливая, благодарная и вдохновенная, ведь теперь мое имя запечатленное в центре уже родной Киев. Это не только моя звезда, но и всех JAMALA birds, моих птичек, всех людей, которые на протяжении многих лет слушали меня, любили, работали со мной. Впереди - еще больше, ярче и масштабнее. Люблю!", - написала певица на своей странице в Instagram.

Радостное событие Джамала разделила с мужем, сыновьями и друзьями.

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Джамала станет участницей пятого сезона танцевального шоу "Танцы со звездами", что выходит на телеканале "1 + 1". Артистка уже готовится к участию в проектах.