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среда, 08 сентября 2021 23:46

Джамала поделилась секретами красоты
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Певица 38-летняя Джамала рассказала подписчикам в Instagram о своих секретах красоты. Артистка сразу заметила, что не очень последовательна в уходе за собой. Однако о некоторых процедурах звезда старается не забывать.

Джамала рассказала о своих бьюти процедурах
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала рассказала о своих бьюти процедурах
Джамала рассказала о своих бьюти процедурах
Джамала рассказала о своих бьюти процедурах

"Умывание. Я всегда тонизирует кожу лица утром и тщательно очищаю после косметики. Хотя бы раз в две недели делаю салонные процедуры. Dermadrop - "холодный" массаж. Ощущение, будто зима не просто близко, а прямо на моем лице. Процедура не требует уколов, не оставляй следов, только приятное ощущение и классное состояние кожи", - поделилась Джамала.

Также певица делает БМС - особый вид гимнастики со стимулятором для мышц лица и шеи.

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После напряженных репетиций и важных выступлений звезда балует себя тайским массажем.

Для плоского живота и коррекции контуров Джамала проходит процедуру Onda & Shwarzy. Раз в неделю артистка наносит маски на волосы.

Зимой Джамала объявила, что собирается похудеть на 10 кг. К лету звезда достигла цели и поделилась секретами диеты.

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