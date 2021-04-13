Двойник Кейт Миддлтон зарабатывает за день 30 тыс. грн

Фото: instagram.com/gabriellamunrodouglas

Жительница Лондона Габриэлла Дуглас стала знаменитой в Великобритании благодаря сходству с герцогиней Кембриджской.

10 лет назад прохожие начали ее путать с Кейт Миддлтон. На удивительное сходство обратила внимание также мать девушки и посоветовала дочери прислать собственные фото в агентство, сообщает The Sun.

По словам Дуглас, после этого она почти сразу начала работать двойником супруги принца Уильяма. Девушка зарабатывала от 650 до 1000 фунтов стерлингов в день (от 24 тыс. грн до 38,4 тыс. грн).

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Впоследствии ее все чаще приглашали участвовать в фотосессиях, корпоративах и публичных мероприятиях. Среди которых, между прочим, было открытие Олимпийских игр 2012.

Благодаря своей работе Дуглас приобрела квартиру в Лондоне и открыла собственный бизнес.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл сообщили, что планируют снять свой третий фильм. Лента расскажет о событиях, которые происходили во дворце до того, как пара решила оставить королевские обязанности. Фильм также поднимет тему ссоры с братом принца, Уильямом. А также расскажет об отношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон.