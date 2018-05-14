Два свадебных платья и нестандартный торт: подробности королевской свадьбы принца Гарри

Фото: Reuters

Последние полгода вся Великобритания, да и весь мир, буквально живет предстоящей свадьбой принца Гарри и актрисы Меган Маркл, которая состоится уже 19 мая. И ни 92-е именины Елизаветы ІІ, ни рождение наследника Принца Луиса не смогли хоть немного сбить предсвадебную лихорадку. Корреспондент "Сніданку з 1+1" Алёна Квитка вернулась из Лондона и из первых уст узнала, как британцы готовятся к главному событию года. Хоть и организовывать свадьбу для королевской семьи невероятно престижно, но для самих специалистов это обычное дело, разве что приходится работать "на стероидах" - из-за масштабов торжества.

План свадебного дня организаторы расписывают до секунды. Поэтому до официальной церемонии молодоженам придется прожить торжественную часть дважды. А потом репетицию проведут еще раз без них.

Меган пошьют, как минимум, по две копии наряда для венчания. И еще два экземпляра платья для вечернего приема. Так говорят эксперты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меган Маркл посадила на диету принца Гарри перед свадьбой

Джонни Роксбург, архитектор праздников (он party maker почти всех празднований Принца Чарльза), говорит, что цветы для свадьбы Меган будет выбирать лично. На праздновании должны быть белые розы и пионы.

Один из самых любимых цветков королевской семьи - эустома. Букеты эустом часто заказывают в Кенсингтонский дворец и в Виндзор, по секрету рассказал Питер Грин. Его компания работает с Королевой уже 15 лет.

На свадебном застолье не будет традиционного фруктового торта, которым уже не одно столетие угощают гостей на таких торжествах. Гарри и Меган заказали торт с лимонными коржами, пропитанными сиропом бузины и масляным кремом от кондитера Клэр Птак. У женщины есть свое кафе в Лондоне. Точнее совсем обычная кофейня.

"Я пробовала лимонный тарт. Возможно, именно он вдохновил Гарри и Меган на нетрадиционный рецепт свадебного торта. Так вот, десерт хоть и интересный по вкусу, но, если честно, я бы такой на свою свадьбу не заказывала. Для тех, кто хочет проверить, ловите адрес: 47 Wilton Way, London", - рассказала журналистка.

Фотографировать королевскую пару в день свадьбы - задача не просто ответственная. На каждую фотографию четко отведено свое время. Более того, случайных кадров не бывает. Кто именно на фотографии, в какой позе, на какой локации - все до мельчайших деталей определяется заранее. Об этом мне рассказал Хьюго Бурнанд, свадебный фотограф Принца Вильяма и Кейт Миддлтон. Накануне их свадьбы он буквально переселился в Букингемский дворец на 3 дня. Чтобы просчитать все до мелочей. А когда фотосессия состоялась, у него осталось еще несколько минут, и молодожены решили импровизировать. И именно это "дополнительное" фото позже стало одним из самых популярных и любимых.

Стали известны подробности музыкального сопровождения церемонии венчания британского принца Гарри и Меган Маркл, которое состоится 19 мая в Виндзорском замке.