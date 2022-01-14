Дрейк наливает острый соус в презерватив. Сеть отреагировала фотожабами

На днях в СМИ появилась информация, что канадский рэпер Дрейк использует необычный способ, чтобы предотвратить похищение его спермы.
На вечеринке исполнитель познакомился с Instagram-моделью. Общение продолжили в гостиничном номере. После секса исполнитель налил в использованный презерватив острый соус. Женщина об этом не знала. А когда Дрейк выбросил контрацептив и ушел, модель решила попытаться забеременеть от звезды и влила в себя содержимое презерватива. Об этом сообщает издание MTO News.
Женщина почувствовала острое жжение. Впоследствии, по словам модели, Дрейк ей признался, что вылил в средство контрацепции пакетик острого соуса. Так он хотел "убить сперматозоиды и сделать их неактивными". Любовница рэпера угрожала, что собирается подать в суд на него.
Когда новость разошлась по сети и таблоидам, пользователи Twitter начали создавать мемы и фотожабы. Gazeta.ua предлагает просмотреть самые интересные из них.
Также пользователи сняли ролики на эту тему и подобрали забавные моменты из фильмов.
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Drake in the next room when he heard the scream https://t.co/QvTiG0dtFk pic.twitter.com/Md5WPNGacF— . (@pwillisjr) January 11, 2022
Drake getting ready to go out.#Drake pic.twitter.com/VrDtblZ6vx— Ahmed Elsakka (@Outzie) January 13, 2022
This will be drakes next watch 🤣🤣 #drake pic.twitter.com/ZBxb0hN7bm— TheBoy🔋🔌 (@TheBoySippa) January 12, 2022
Пять лет назад Дрейк стал отцом мальчика, которого ему родила бывшая французская порноактриса София Бруссо. Между ними, как утверждает музыкант, не было серьезных отношений, и общего ребенка он не планировал. А Бруссо отказалась делать аборт. Она наняла адвокатов, чтобы доказать отцовство звезды. Впоследствии Дрейк признал сына, которого назвали Адонисом.
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