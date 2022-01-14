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пятница, 14 января 2022 14:02

Дрейк наливает острый соус в презерватив. Сеть отреагировала фотожабами
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На днях в СМИ появилась информация, что канадский рэпер Дрейк использует необычный способ, чтобы предотвратить похищение его спермы.

На вечеринке исполнитель познакомился с Instagram-моделью. Общение продолжили в гостиничном номере. После секса исполнитель налил в использованный презерватив острый соус. Женщина об этом не знала. А когда Дрейк выбросил контрацептив и ушел, модель решила попытаться забеременеть от звезды и влила в себя содержимое презерватива. Об этом сообщает издание MTO News.

Женщина почувствовала острое жжение. Впоследствии, по словам модели, Дрейк ей признался, что вылил в средство контрацепции пакетик острого соуса. Так он хотел "убить сперматозоиды и сделать их неактивными". Любовница рэпера угрожала, что собирается подать в суд на него.

Когда новость разошлась по сети и таблоидам, пользователи Twitter начали создавать мемы и фотожабы. Gazeta.ua предлагает просмотреть самые интересные из них.

В СМИ появилась информация, что канадский рэпер наливает острый соус в использованный презерватив. Пользователи сети отреагировали фотожабами на эту новость
Фото: instagram.com/champagnepapi

Также пользователи сняли ролики на эту тему и подобрали забавные моменты из фильмов.

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Пять лет назад Дрейк стал отцом мальчика, которого ему родила бывшая французская порноактриса София Бруссо. Между ними, как утверждает музыкант, не было серьезных отношений, и общего ребенка он не планировал. А Бруссо отказалась делать аборт. Она наняла адвокатов, чтобы доказать отцовство звезды. Впоследствии Дрейк признал сына, которого назвали Адонисом.

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Дата
14
января

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