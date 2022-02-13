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воскресенье, 13 февраля 2022 20:06

"Дошла до черной ямы" - Злата Огневич хотела покончить жизнь самоубийством
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Певица Злата Огневич, являющаяся в течение трех лет жертвой преследования и психологического насилия, поделилась деталями сложного периода в жизни. Звезда призналась, что хотела совершить самоубийство.

По ее словам, такая ситуация произошла в 2015 году. Об этом рассказала в программе "Світське життя", передаёт Gazeta.ua.

"Сделала вывод, что жизнь слишком прекрасна, чтобы страдать и чтобы покончить ее самоубийством. Даже если в этой жизни творится боль, отчаяние, драмы, - все равно жизнь слишком прекрасна, чтобы покончить с собой. И когда я это поняла, сидя, плача, я просила в тот момент извинения во Вселенной, что я дошла вообще до этой черной ямы", - вспомнила Огневич.

Она объяснила, что тогда это было ее "личное состояние упадка".

Артистка Злата Огневич призналась, что хотела совершить самоубийство
Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Артистка Злата Огневич призналась, что хотела совершить самоубийство
Она объяснила, что тогда это было ее "личное состояние упадка"
По ее словам, такая ситуация произошла в 2015 году
Артистка Злата Огневич призналась, что хотела совершить самоубийство

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"Когда я понимала, что я никому не нужна, не нужна себе. Я потеряла вкус к жизни, к еде. У меня произошли аутоиммунные расстройства. Я чувствовала себя мертвой. Только которая дышит, ложится спать, просыпается. Но мертвая. Этому предшествовала депрессия, самокопание и все остальное", - поделилась героиня "Холостячки-2".

Больше никаких подробностей Огневич не дала. На вопрос ведущей, дошла ли певица до такого, чтобы физически покончить с собой, она ответила так:

"Я дошла до того момента, с которого не возвращаются. Но я вернулась. Это все, что я могу рассказать", - сказала артистка.

Огневич поделилась с подписчиками, что хочет вернуться в Африку еще и увидеть больше. Недавно завершился ее танзанский отпуск. В большом посте в Instagram Огневич рассказала, почему стоит побывать там и что нужно для поездки. За перелет придется отдать около $850-$900 в обе стороны в эконом-классе. Проживание зависит от бюджета и желаемого комфорта.

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