Дональд Трамп и Меган Маркл: огласили рейтинг самых влиятельных людей мира

Издание Time создало рейтинг самых влиятельных людей в Интернете. Глянец оценивал конкурентов, рассматривая их глобальное влияние на социальные медиа и их общую способность управлять новостным контентом.

В этом году в топ самых влиятельных попали не только звезды шоубиза, но и люди, которые получили известность благодаря соцсетям, политики и члены королевской семьи.

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1. Президент США Дональд Трамп увеличил свою цифровую популярность за последний год. Американский гарант постит по 80 публикаций в Twitter за день и собирает сотни тысяч лайков, комментариев и репостов. Его твиты - это основа сегментов кабельных новостей, результатов поиска Google, онлайн-новостей и мемов.

Автор: glavred.info Дональд Трамп постит по 80 твитов каждый день

2. Принц Гарри и герцогиня Меган Маркл получили статус самой влиятельной четы после того, как создали Instagram-аккаунт, который за 6 часов собрал более 1 млн подписчиков. Это побило все рекорды соцсети. Каждый месяц в профиле освещаются вопросы изменения климата и рассуждения о психическом здоровье. Пара занимается благотворительностью, помогает населению Африки и приютам для животных.

Автор: news.liga.net Герцоги Сассекские получили первый миллион подписчиков в соцсети за 6 часов

3. Американская рэперка Карди Би имеет более 47 млн подписчиков в Instagram. Несмотря на то, что жизнь девушки изменилась в лучшую сторону за последние годы, подход Карди к работе в Интернете остался в основном прежним: она постит религиозные видео и мемы между красными ковровыми дорожками, концертными кадрами и политическими посланиями. В январе Карди попала в заголовки газет за то, что опубликовала видео с критикой президента Трампа за то, что он не финансировал правительство.

Автор: www.tatler.ru Карди Би критиковала политику Дональда Трампа

4. Американская певица и актриса Ариана Гранде. Ее второй альбом Thank U, Next занял три первых строчки на Billboard Hot 100 chart. Гранде стала первой исполнительницей, что сделала это со времен Beatles. В Instagram певица собрала 223 млн фолловеров. Поэтому ее успех был частично вызван ажиотажем в соцсети, в которой звезда часто анонсировала новые хиты.

Автор: http://www.loveradio.ru Ариана Гранде побила рекорд группы Beatles

5. Южнокорейский группа BTS благодаря своим миллионным фанбазам, которые называются "ARMY", стали влиятельным бойсбенда века. Среди последних наград группы: выпуск трех альбомов Billboard № 1 за один год; дебют музыкального клипа "Boy With Luv", который получил рекордные 75 млн просмотров в первые 24 часа; и сотрудничество с мобильной игрой, в которой поклонники могут играть роль менеджера группы, которая занимала первые строчки в рейтинге загрузок в Apple App Store.

Автор: ru.wikipedia.org Группа BTS имеет самую сильную фанбазу

Недавно в Лас-Вегасе, США, состоялась церемония вручения музыкальной премии Billboard Music Awards 2019. Назвали лучших исполнителей года по версии американского издания Billboard.