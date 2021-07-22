Дочь Сталлоне очаровала снимками в соблазнительном наряде

Дочь американского актера и кинорежиссера Сильвестра Сталлоне София поделилась снимками в откровенном наряде.

На размещенных в Instagram кадрах 24-летняя модель позирует в черном кожаном платье мини без бретелек.

Ее образ дополнили золотистые серьги, высокий пучок на голове и нюдовий макияж.

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На первом снимке девушка позировала, когда сидела в автомобиле, на втором стояла на ступеньках вместе со своей собакой Бастером.

В браке с Дженнифер Флавин у Сталлоне родились три дочери: София (1996), Систин (1998) и Скарлет (2002). Также двух сыновей - Сейджа (1976) и Серджо (1979) - ему родила жена Саша Зак. В 2012 году старший сын Сталлоне умер после сердечного приступа.