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четверг, 07 января 2021 22:52

Дочь российского певца сломала шею

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Дочь российского певца и продюсера Валерия Меладзе Арина сломала шею.

Фотографией из больницы она поделилась в Instagram.

"Прекрасное начало нового года. Сломать шею в Рождество", - написала 18-летняя девушка.

Автор: Скриншот Starhit
 
Позднее девушка удалила публикацию.

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Арина является дочерью Меладзе от брака с Ириной Малухиной, которая прожила с ним в браке 20 лет, родив трех дочерей - Ингу, Софью и Арину. Позднее певец развелся с Малухиной и женился на вокалистке "ВИА Гры" Альбине Джанабаевой.

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