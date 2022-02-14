Дочь Поляковой раскритиковали за фото в купальнике: "Поработай над фигурой"

Старшая дочь певицы Оли Поляковой 16-летняя Мария опубликовала фото в купальнике.

Блогер часто радует поклонников откровенными снимками. На этот раз она похвасталась фигурой в красном купальнике в Instagram.

Фото: instagram.com/mashapolyakova

Пользователи сети написали под фото немало комментариев. Они поделились на два лагеря: одни восхищаются стройным телом девушки, другие критикуют:

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"Неумелый фотошоп - худший враг фото", "Ты крутая, но над фигурой надо работать еще много", "Секси-кошка", "Вау, богиня", "Иди, не позорь народ", "Поработай над фигурой".

Старшая дочь исполнительницы Оли Поляковой Мария рассекретила, сколько зарабатывает в сети. Она активно развивает страницу в Instagram, благодаря чему получает запросы на рекламу. Провокационные посты звездного подростка позволяют ей зарабатывать. Она уже поставила собственный рекорд: за неделю ей удалось заработать 10 тыс. грн, что равно почти двум официальным минимальным зарплатам.