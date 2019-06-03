Дочь Майкла Джексона выходит замуж

Фото: Instagram

Дочь Майкла Джексона 21-летняя Пэрис собирается замуж. Ее избранником стал музыкант Габриэль Гленн. Пара встречается с 2018-го.

Влюбленные недавно обменялись кольцами, сообщило издание Page Six.

Пэрис и Габриель вместе поют в дуэте Sound Flowers.

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"Они не собираются жениться сразу. Однако это долгосрочные планы", - сказал источник изданию.

В апреле пара праздновала годовщину отношений. По этому случаю Пэрис опубликовала в Instagram совместное фото.

"Спасибо, что сделал меня самой счастливой девушкой на свете. С юбилеем тебя, любимый. Не могу дождаться очередного путешествия вокруг солнца", - подписала фото модель.

До этого Пэрис встречалась с музыкантом Майклом Снодди. Тогда он вызвал скандал в СМИ из-за татуировки в виде флага Конфедерации на предплечье. Снодди объяснил, что это был один из вариантов обложки его альбома, а вскоре набил другую татуировку сверху.