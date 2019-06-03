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понедельник, 03 июня 2019 20:05

Дочь Майкла Джексона выходит замуж
5

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Пара встречается с 2018-го
Фото: Instagram
Пара встречается с 2018-го
Пара встречается с 2018-го
Пара встречается с 2018-го
Пара встречается с 2018-го

Дочь Майкла Джексона 21-летняя Пэрис собирается замуж. Ее избранником стал музыкант Габриэль Гленн. Пара встречается с 2018-го.

Влюбленные недавно обменялись кольцами, сообщило издание Page Six.

Пэрис и Габриель вместе поют в дуэте Sound Flowers.

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"Они не собираются жениться сразу. Однако это долгосрочные планы", - сказал источник изданию.

Переглянути цей допис в Instagram

you're the light of my life. thank you for making me the happiest and luckiest girl in the world. happy anniversary baby ♥️ can't wait for another trip around the sun

Допис, поширений Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson)

В апреле пара праздновала годовщину отношений. По этому случаю Пэрис опубликовала в Instagram совместное фото.

"Спасибо, что сделал меня самой счастливой девушкой на свете. С юбилеем тебя, любимый. Не могу дождаться очередного путешествия вокруг солнца", - подписала фото модель.

До этого Пэрис встречалась с музыкантом Майклом Снодди. Тогда он вызвал скандал в СМИ из-за татуировки в виде флага Конфедерации на предплечье. Снодди объяснил, что это был один из вариантов обложки его альбома, а вскоре набил другую татуировку сверху.

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Дата
03
июня

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