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Дочь Кошевого прошла в финал "Голоса. Дети"

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Дочь Кошевого прошла в финал &quot;Голоса. Дети&quot;
Варя Кошевая прошла в финал вокального шоу "Голос. Дети". Фото: Ivona

Дочь актера "Квартала 95" Евгения Кошевого Варя прошла в финал телешоу "Голос. Дети".

Девочка уже второй раз принимает участие в вокальном шоу, ее наставницей стала Джамала. Об этом сообщает Тabloid.

Во время так называемых "нокаутов" Кошевая исполнила песню "Call Out My Name". Жюри увлеклись пением девочки. Так, Надя Дорофеева назвала ее "бомбой", "провокацией" и сравнила с маленькой Джамалой.

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В то же время DziDzio спросил у Вари, болеет ли за нее экс-коллега отца, а теперь президент Украины Владимир Зеленский.

"Ну как это? Я за него болела, а он за меня - нет?", - ответила девочка.

9-летняя София Яровая из Херсона довела до слез звездного тренера DZIDZIO. Она исполнила украинскую народную песню "Ой у вишневому саду".

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