Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото

Фото: instagram.com/rumerwillis

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур 32-летняя Румер поделилась с поклонниками жаркими фотографии. Снимки опубликовала в Instagram.

Румер Уиллис позировала в черном сплошном купальнике с открытой спиной, демонстрируя стройную фигуру. Волосы девушка собрала рукой. Также Румер поделилась несколькими селфи. На одном из кадров актриса отдыхает на яхте, на другом позирует в платье с сверхглубоким декольте.

Кстати, спортивную форму девушка поддерживает благодаря тренировкам с пилатеса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жаркие фото и счастливые улыбки: звезды, которые не горюют после разрыва с любимыми

Этим летом купальники стали еще функциональнее. Разновидность танкини с логотипом журнала Playboy продемонстрировала Белла Хадид. Она является одной из крупнейших поклонниц моды 1990-х.