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понедельник, 05 июля 2021 23:46

Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
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Американская актриса Румер Уиллис время от времени поражает фанов пикантными фотографиями
Фото: instagram.com/rumerwillis
Американская актриса Румер Уиллис время от времени поражает фанов пикантными фотографиями
Американская актриса Румер Уиллис время от времени поражает фанов пикантными фотографиями
Американская актриса Румер Уиллис время от времени поражает фанов пикантными фотографиями

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур 32-летняя Румер поделилась с поклонниками жаркими фотографии. Снимки опубликовала в Instagram.

Румер Уиллис позировала в черном сплошном купальнике с открытой спиной, демонстрируя стройную фигуру. Волосы девушка собрала рукой. Также Румер поделилась несколькими селфи. На одном из кадров актриса отдыхает на яхте, на другом позирует в платье с сверхглубоким декольте.

Кстати, спортивную форму девушка поддерживает благодаря тренировкам с пилатеса.

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Этим летом купальники стали еще функциональнее. Разновидность танкини с логотипом журнала Playboy продемонстрировала Белла Хадид. Она является одной из крупнейших поклонниц моды 1990-х.

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