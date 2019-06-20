Дочь британского актера примерила микробикини

Дочь голливудского актера Джуда Лоу, 18-летняя Айрис, опубликовала в сети снимок, на котором позирует в микробикини
Фотография на Instagram - странице девушки за считанные часы набрала тысячи лайков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Размер имеет значение: составили список звезд с самыми большими достоинствами
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В последнее время Айрис активно сотрудничает с известными фешн- компаниями. Она уже успела стать лицом бренда Burberry Beauty, сотрудничать с Tiffany & Co и Cartier.
Британский 46-летний актер Джуд Лоу тайно женился на 32-летней Филиппой Коэн.
Комментарии