Дочь британского актера примерила микробикини

Айрис Лоу - дочь Джуда Лоу от первого брака. ФОТО: L'Officiel Baltics

Дочь голливудского актера Джуда Лоу, 18-летняя Айрис, опубликовала в сети снимок, на котором позирует в микробикини

Фотография на Instagram - странице девушки за считанные часы набрала тысячи лайков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Размер имеет значение: составили список звезд с самыми большими достоинствами

Посмотреть эту публикацию в Instagram Woooowaaaaooowowowoooooo Публикация от Iris Law (@lirisaw) 19 Июн 2019 в 2:42 PDT

В последнее время Айрис активно сотрудничает с известными фешн- компаниями. Она уже успела стать лицом бренда Burberry Beauty, сотрудничать с Tiffany & Co и Cartier.

Британский 46-летний актер Джуд Лоу тайно женился на 32-летней Филиппой Коэн.