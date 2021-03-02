Ведущий и и бывший участник "Холостяка-9" Никита Добрынин стал ведущим российского шоу "Холостяк". Об этом сообщили на официальной странице шоу в Instagram.

Героем русской версии "Холостяка" стал рэпер Тимати.

"Украинский шоумен, теле- и радиоведущий Никита Добрынин смог найти свою любовь в украинской версии шоу "Холостяк", а в новом сезоне проекта поделится своим опытом с Тимати", - написали в посте на странице проекта.

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Также опубликовали фото, на котором Добрынин стоит напротив рэпера.

Автор: instagram.com/holostyak.tnt.official Добрынин стал ведущим российского "Холостяка"

Экс-герой "Холостяка-9" Никита Добрынин и победительница шоу Даша Квиткова, которые летом сыграли свадьбу, сообщили о беременности. Добрынин и Квиткова полетели отдыхать на Мальдивские острова. Супруги ошеломили новостью в Instagram. Пара опубликовала фото, на котором позирует на пляже. Добрынин стал на колено и нежно целует живот Квитковой.