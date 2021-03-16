Дмитрий Коляденко снял клип на мобильный телефон

Шоумен, актер, телеведущий и певец 49-летний Дмитрий Коляденко недавно анонсировал песню "Любочка" и клип к ней.

Он сам снимал видео новой композиции. Как это было, рассказал корреспонденту Gazeta.ua.

"Песню написал и подарил мне композитор Максим Лобачевский. Во время локдауна в феврале решил снимать клип. Но тогда все сидели дома. Взял мобильный и пошел снимать. Был и режиссером, и оператором. И наконец видеоработа смонтирована. Премьера состоится сегодня или завтра на музыкальных телеканалах", - поделился ведущий.

Автор: предоставлено Дмитрием Коляденко Коляденко поделился деталями съемки клипа

Коляденко рассказал, что хотел бы спеть дуэтом с сыном Филиппом, который является участником группы Kadnay, и исполнительницей Ириной Билык, с которой раньше жил в гражданском браке.

"Говорил сыну о совместной композиции. Он предложил одну песню, но она в очень современном и европейском стиле. Но папа - Дима Коляденко, которому нужны такие песни, как "Цем-цем-цем", "Танцы-шманцы", "Человек -чемодан". Там другая ритмическая основа. Конечно, мечтаю спеть с ним в дуэте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали песню года по версии "Грэмми"

Примерно месяц назад мы встречались с Ириной. У нее дома есть караоке, и мы пели вместе с ней песню "Снег". И когда завершили, то аплодировали друг другу, потому что это было очень красиво. Я пел первый куплет, Ира - второй, вместе исполняли припев. Когда звучал проигрыш, то медленно танцевали. Говорю: "Ира, какая ты умница, как у нас голоса с тобой совпадают. Мы же дополняем друг друга". Улыбались", - добавил он.

Во время первого локдауна шоумен и певец 49-летний Дмитрий Коляденко думал о смене профессии. Работы не было, поэтому он 100 дней вынужден был сидеть дома.