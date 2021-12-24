Дмитрий Дикусар заинтриговал ответом о личном: "Я счастлив"

Дмитрий Дикусар впервые признался, что встретил свою любовь. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Звездный хореограф Дмитрий Дикусар впервые за долгое время поделился о личной жизни, которую держит под семью замками. Признался, что уже нашел свою любовь.

Про любимую артист не рассказал. Только заявил в программе "Зірковий шлях", что сейчас "в отношениях".

"У меня есть любимая. Я счастлив. Надеюсь, так все будет оставаться и дальше, а может, и на всю жизнь", - заинтриговал танцор.

Пока Дикусар не планирует раскрывать, с кем у него романтические отношения. Уверен, что частная жизнь должна такой и оставаться.

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"Для этого я стараюсь об этих отношениях не говорить, чтобы просто не дать никому возможности для манипулирования. Я хочу оставить это личным", – добавил мужчина.

Исполнительница Ирина Билык спела с двумя экс-возлюбленными - хореографом Дмитрием Дикусаром и шоуменом Дмитрием Коляденком. 12 сентября во время прямого эфира танцевального шоу они исполнили хит артистки "Нас нет".