Дмитрий Дикусар заинтриговал ответом о личном: "Я счастлив"

 
Ексклюзивы
1/5
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Просмотров: 396
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Просмотров: 3186
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Просмотров: 450
"Не оправдал ожиданий": в Японии самый высокий уровень детских самоубийств за 30 лет
"Не оправдал ожиданий": в Японии самый высокий уровень детских самоубийств за 30 лет
Просмотров: 423
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Просмотров: 2439
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Просмотров: 468
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Просмотров: 621
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
Просмотров: 3006
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 4455
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 252
Фото
Все фото
10
11
7
9
5
Андраде померилась фигурой с подругой, &quot;Мисс Вселенная&quot; засветила зону бикини - что публикуют звезды в сети
Андраде померилась фигурой с подругой, "Мисс Вселенная" засветила зону бикини - что публикуют звезды в сети
Наоми Кэмпбелл в 50 лет, а Виктор Павлик – в 55: кто из звезд стали родителями в 2021-м
Наоми Кэмпбелл в 50 лет, а Виктор Павлик – в 55: кто из звезд стали родителями в 2021-м
&quot;Дешевый трюк и скандал&quot;. Украинку показали воровкой в сериале, сети разозлились
"Дешевый трюк и скандал". Украинку показали воровкой в сериале, сети разозлились
Wellboy перевоплотился в вора из &quot;Один дома&quot;, а Кристина Соловий - в колдунью из &quot;Гарри Поттера&quot;: яркие фото
Wellboy перевоплотился в вора из "Один дома", а Кристина Соловий - в колдунью из "Гарри Поттера": яркие фото
Онуфрийчук после упреков Кароль показалась в бикини и интригующе подписала снимок
Онуфрийчук после упреков Кароль показалась в бикини и интригующе подписала снимок
Видео
Все видео
С Tayanna, Jerry Heil и экс-участницей "ВИА Гры" - инфлюенсер выпустила новогодний гимн
С Tayanna, Jerry Heil и экс-участницей "ВИА Гры" - инфлюенсер выпустила новогодний гимн
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом
Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом
Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении
Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении
"А я закохана знов" - солистка Kazka с партнером по "Танцях із зірками" сыграли пару
"А я закохана знов" - солистка Kazka с партнером по "Танцях із зірками" сыграли пару
Интервью
1/5
Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 342
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 369
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1980
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1116
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 486
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
24 декабря 2021
Просмотров: 243
Якщо розбирати матрьошку
Хто ви? – питають у народів. Німці кажуть: ми – німці, поляки гонорово дістають паспорт. Не сумніваємося й ми з вами. Всі по світу ...
суббота, 25 декабря 2021 01:45

Дмитрий Дикусар заинтриговал ответом о личном: "Я счастлив"

  Комментировать
Дмитрий Дикусар заинтриговал ответом о личном: &quot;Я счастлив&quot;
Дмитрий Дикусар впервые признался, что встретил свою любовь. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Звездный хореограф Дмитрий Дикусар впервые за долгое время поделился о личной жизни, которую держит под семью замками. Признался, что уже нашел свою любовь.

Про любимую артист не рассказал. Только заявил в программе "Зірковий шлях", что сейчас "в отношениях".

"У меня есть любимая. Я счастлив. Надеюсь, так все будет оставаться и дальше, а может, и на всю жизнь", - заинтриговал танцор.

Пока Дикусар не планирует раскрывать, с кем у него романтические отношения. Уверен, что частная жизнь должна такой и оставаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наоми Кэмпбелл в 50 лет, а Виктор Павлик – в 55: кто из звезд стали родителями в 2021-м

"Для этого я стараюсь об этих отношениях не говорить, чтобы просто не дать никому возможности для манипулирования. Я хочу оставить это личным", – добавил мужчина.

Исполнительница Ирина Билык спела с двумя экс-возлюбленными - хореографом Дмитрием Дикусаром и шоуменом Дмитрием Коляденком. 12 сентября во время прямого эфира танцевального шоу они исполнили хит артистки "Нас нет".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дмитрий Дикусар заинтриговал ответом о личном: "Я счастлив"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
20
 1 Просмотров: 14742
В Чернобыльской зоне бьют тревогу из-за лисы-попрошайки
В Чернобыльской зоне бьют тревогу из-за лисы-попрошайки
4
 Просмотров: 9333
Украинцев заставят платить за использование Google и Facebook
Украинцев заставят платить за использование Google и Facebook Просмотров: 8469
Вызывающе позировали топлесс и не надевали лифчик под прозрачный топ - что показывали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Вызывающе позировали топлесс и не надевали лифчик под прозрачный топ - что показывали в этот "нюдсочетверг"
10
 Просмотров: 7830
Какие штрафы ждут женщин, которые не стали военный учет
Какие штрафы ждут женщин, которые не стали военный учет Просмотров: 4581
Знаменитости
"Сидел сам под землей" - Дантес вспомнил худший Новый год
"Сидел сам под землей" - Дантес вспомнил худший Новый год Просмотров: 306
Андраде померилась фигурой с подругой, "Мисс Вселенная" засветила зону бикини - что публикуют звезды в сети
Андраде померилась фигурой с подругой, "Мисс Вселенная" засветила зону бикини - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 2403
Наоми Кэмпбелл в 50 лет, а Виктор Павлик – в 55: кто из звезд стали родителями в 2021-м
Наоми Кэмпбелл в 50 лет, а Виктор Павлик – в 55: кто из звезд стали родителями в 2021-м
11
 Просмотров: 657
"Дешевый трюк и скандал". Украинку показали воровкой в сериале, сети разозлились
"Дешевый трюк и скандал". Украинку показали воровкой в сериале, сети разозлились
7
 Просмотров: 936
Wellboy перевоплотился в вора из "Один дома", а Кристина Соловий - в колдунью из "Гарри Поттера": яркие фото
Wellboy перевоплотился в вора из "Один дома", а Кристина Соловий - в колдунью из "Гарри Поттера": яркие фото
9
 Просмотров: 873
Больше всего комментируют
17
Порошенко подписали арест с 1 млрд грн залога - СМИ
4
Встреча с Путиным и "формула Штайнмайера": российские СМИ написали о 10 пунктах от Зеленского
3
TikTok обогнал Google за количеством посещений домена
3
Путин не может "выстроить" отношения с Зеленским, который "под влиянием нациков"
3
Адвокат Порошенко раскрыл подробности относительно повестки Зеленскому
Голосов: 44043
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть