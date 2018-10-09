Для Оли Поляковой во Дворце спорта строят тронный зал

Автор: прес-служба Концерт состоится 26 октября

Для шоу Оли Поляковой "Королева ночи" понадобится 23 длинномерных грузовых автомобиля, чтобы доставить в столичный Дворец спорта все оборудование. Концерт состоится 26 октября.

Общий вес сценических конструкций составляет 245 тонн. Только для создания одной конструкции использовались 12 тысяч зеркальных деталей, а всего разных площадок будет девять. На них Оля Полякова покажет шесть разных сюжетных блоков. Для этого ей придется поменять 11 образов.

Такие метаморфозы, по мнению постановщика шоу Германа Ненова, помогут полностью раскрыть многогранный образ артистки.

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"Я всегда мечтал создать шоу, которое станет полотном об артисте, - говорит режиссер. - Я наблюдаю за Олей не первый год и понял, что она идеально подойдет для такой роли — та, кто сможет поразить и удивить. В конце шоу зритель сможет сложить из всех образов один целостный портрет нашей Королевы, а сцена станет ее тронным залом, в котором и пройдет выступление".

Чтобы реализовать эту идею, пришлось привлечь 680 человек творческой группы.

Поклонники, которые не смогли попасть на концерт или увидеть его телеверсию, смогут посетить шоу в своих городах. Киевская "Королева ночи" станет первым выступлением Оли Поляковой во всеукраинском туре, который состоится весной следующего года.