Disney объявила перезапуск легендарных фильмов

Студия Disney намерена перезапустить фильмы "Один дома" и "ночь в музее" для своего будущего стримингового сервиса.
Disney получила права на эти фильмы после покупки студии Fox, передает The Hollywood Reporter.
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"Мы сосредоточены на использовании обширной библиотеки замечательных произведений Fox для дальнейшего обогащения контента на наших платформах", - заявил СЕО Disney Боб Айгер.
Запуск стримингового сервиса запланирован на ноябрь этого года.
В США умерла актриса Расси Тейлор, которая более 30 лет озвучивала Минни Маус в мультфильмах Disney.
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