Девушка "Бонда" засветила стройные ноги в коротком платье на каннской премьере

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48-летняя Кейт Бланшетт вчера на показе фильма "Холодная война" (Zimna wojna) продемонстрировала, что может быть очень нежной и романтичной. Актриса появилась на красной ковровой дорожке в цветочном наряде от Mary Katrantzou и полупрозрачных туфлях с золотыми носком и пяткой от Aquazarra. Свой образ она дополнила украшениями от Chopard.

Посетила показ фильма Павла Павликовского и ее 43-летняя коллега Хлоя Севиньи. Отдающая предпочтение на Каннском кинофестивале нарядам от Chanel, она и на этот раз выбрала черное платье с белыми кисточками от французского модного дома.

Девушка "Бонда" Леа Сейду в откровенном мини продемонстрировала стройные ноги и сексуальное декольте.

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Ранее на Каннском кинофестивале на красную дорожку вышли Джулианна Мур, Кристоф Вальц и многие другие знаменитости. Модель Ирина Шейк на вчерашней презентации вышла в откровенном костюме, под которым не было трусов. На красной дорожке также появились гости в откровенных нарядах: диджей Шантель Джеффрис скопировала стиль Ким Кардашьян, прийдя в прозрачном наряде, а молодая певица Талия Шторм, нарядилась в "голое" платье. Певица Shy'm, как и некоторые другие гости, отдала предпочтение прозрачному декольте.