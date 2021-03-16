 
Ексклюзивы
1/5
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1017
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 2709
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 675
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 3564
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 162
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 549
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2691
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1152
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 540
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2916
Фото
Все фото
5
5
8
4
5
Детский рисунок и казак Мамай. Какие тату набивают звезды украинского шоубиза
Детский рисунок и казак Мамай. Какие тату набивают звезды украинского шоубиза
Экс-участница &quot;Неангелов&quot; рассказала о табу в сексе
Экс-участница "Неангелов" рассказала о табу в сексе
Модель потратила миллион, чтобы быть похожей на Ким Кардашьян
Модель потратила миллион, чтобы быть похожей на Ким Кардашьян
&quot;Не эгоистично любить себя&quot;: модель в мокрой майке захватила откровенными фото
"Не эгоистично любить себя": модель в мокрой майке захватила откровенными фото
Объявили победителей премии &quot;Грэмми-2021&quot;
Объявили победителей премии "Грэмми-2021"
Видео
Все видео
Какая глупость - Усик открестился от фильма Марченко
Какая глупость - Усик открестился от фильма Марченко
"Мій талісман". Тоня Матвиенко удивила дуэтом с украинским исполнителем
"Мій талісман". Тоня Матвиенко удивила дуэтом с украинским исполнителем
Астафьеву госпитализировали с внутренним кровоизлиянием
Астафьеву госпитализировали с внутренним кровоизлиянием
Как прошли первые вокальные бои "Голоса страны"
Как прошли первые вокальные бои "Голоса страны"
Назвали песню года по версии "Грэмми"
Назвали песню года по версии "Грэмми"
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 864
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2790
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 387
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 405
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
16 марта 2021
Просмотров: 72
Сьогодні Кака не відмовив би
Січень 2009-го. Читаю спортивні новини, а в очах сльози. Неймовірно: Кака – володар "Золотого м'яча-2007", улюб­лений гравець в улюбленому ...
вторник, 16 марта 2021 19:46

Детский рисунок и казак Мамай. Какие тату набивают звезды украинского шоубиза
5

  Комментировать

Певица Слава Каминская сделала очередную татуировку. Она сама себе набила цифры 911 - так называется ее сольная песня, премьера которой скоро состоится.

Экс-участница группы "НеАнгелы" опубликовала видео в Instagram, на котором делает тату.

"Впервые в жизни сама набила себе тату", - подписала ролик артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

Gazeta.ua рассказывает, у кого еще из звезд есть рисунки на теле.

Исполнительница Надя Дорофеева, которая с недавних пор выступает под сценическим именем Dorofeeva, имеет более 10 татуировок. Она раньше рассказывала, что строка "all you need is love", которая с английского переводится как "все, что вам нужно, это любовь", является основой ее мировоззрения. Слово "dodo" - это ее никнейм и название магазина одежды артистки.

"Говорят, что люди не меняются. Но когда-то я говорила, что никогда не набью себе тату", - признавалась она своим подписчикам в сети.

Ведущий Александр Педан делал символические татуировки, которые напоминают ему о самом ценном. Одним из первых тату он набил рисунок, который создала его дочь Валерия в 3 года. Кроме этого, у мужчины есть отпечаток руки сына Марка: ведущий сделал такую ​​татуировку после его рождения.

Каминская набила очередное тату - цифры 911
Фото: instagram.com/babaslavka
Dorofeeva имеет более 10 татуировок
В Педана есть символическое тату - отпечаток руки сына Марка
2013-го Горовая закрыла старый рисунок большим крестом
Из крупнейших рисунков Антон Мухарский имеет изображение казака Мамая на правой руке

Продюсер и бывшая жена Потапа Ирина Горовая украсила шею и левое плечо 2 бабочками еще в декабре 2012-го. Также на ее правом предплечье была набита пантера. 2013 года она закрыла старый рисунок большим крестом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Любимая подарила юмористу парные татуировки

Актер и телеведущий Антон Мухарский начал делать татуировки в 35 лет. По его мнению, именно в этом возрасте человек осознает, что ему хотелось бы видеть на своем теле. Из самых крупных рисунков у шоумен есть изображение казака Мамая на правой руке.

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина показала новую татуировку. Соответствующее фото она обнародовала в социальной сети Instagram. На фотографии звезда появилась в джинсовой рубашке, которую украсила брошь в форме ласточки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Детский рисунок и казак Мамай. Какие тату набивают звезды украинского шоубиза». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
марта

В тюрьме умер бывший начальник генштаба

Испытали первый беспроводной телефон

Презентовали автомобиль на солнечных батареях

Диктатор применил газовую атаку против собственного населения

Письменник спас уникальный собор от уничтожения

Журналист провел 7 лет в плену исламистов

Пилот посадил вертолет и пригрозил открыть огонь по своим

Самое читаемое
В Европе приняли решение об украинских оккупированных землях
В Европе приняли решение об украинских оккупированных землях
 1 Просмотров: 14463
Убийство Марии Борисовой: первые подробности о подозреваемом
Убийство Марии Борисовой: первые подробности о подозреваемом Просмотров: 12807
Мать не против: 8-летняя девочка завела отношения с 13-летним блогером
Мать не против: 8-летняя девочка завела отношения с 13-летним блогером 1 Просмотров: 11160
Убийство Марии Борисовой: новая версия исчезновения и страшные подробности о подозреваемом
Убийство Марии Борисовой: новая версия исчезновения и страшные подробности о подозреваемом 1 Просмотров: 11079
Как вышли на подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой: видео
Как вышли на подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой: видео
 Просмотров: 10531
Знаменитости
Какая глупость - Усик открестился от фильма Марченко
Какая глупость - Усик открестился от фильма Марченко
 Просмотров: 774
Экс-участница "Неангелов" рассказала о табу в сексе
Экс-участница "Неангелов" рассказала о табу в сексе
5
 Просмотров: 1233
Дима Коляденко из-за карантина думал начать таксовать
Дима Коляденко из-за карантина думал начать таксовать
 Просмотров: 513
Модель потратила миллион, чтобы быть похожей на Ким Кардашьян
Модель потратила миллион, чтобы быть похожей на Ким Кардашьян
8
 Просмотров: 2250
"Не эгоистично любить себя": модель в мокрой майке захватила откровенными фото
"Не эгоистично любить себя": модель в мокрой майке захватила откровенными фото
4
 Просмотров: 2466
Больше всего комментируют
35
Днепр перегородили дамбой рекордных размеров
2
Университет призвал не использовать слова "мама" и "папа"
2
"Пошел на х * й" - Арестович обматерил на требование писать на украинском языке
1
Порвать с Коломойским и еще несколько пунктов - Washington Post озвучила ожидания США от Зеленского
1
3 закрытых телеканала координировали из Кремля - нардеп
Голосов: 42736
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть