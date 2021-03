Детский рисунок и казак Мамай. Какие тату набивают звезды украинского шоубиза

Певица Слава Каминская сделала очередную татуировку. Она сама себе набила цифры 911 - так называется ее сольная песня, премьера которой скоро состоится.

Экс-участница группы "НеАнгелы" опубликовала видео в Instagram, на котором делает тату.

"Впервые в жизни сама набила себе тату", - подписала ролик артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

Gazeta.ua рассказывает, у кого еще из звезд есть рисунки на теле.

Исполнительница Надя Дорофеева, которая с недавних пор выступает под сценическим именем Dorofeeva, имеет более 10 татуировок. Она раньше рассказывала, что строка "all you need is love", которая с английского переводится как "все, что вам нужно, это любовь", является основой ее мировоззрения. Слово "dodo" - это ее никнейм и название магазина одежды артистки.

"Говорят, что люди не меняются. Но когда-то я говорила, что никогда не набью себе тату", - признавалась она своим подписчикам в сети.

Ведущий Александр Педан делал символические татуировки, которые напоминают ему о самом ценном. Одним из первых тату он набил рисунок, который создала его дочь Валерия в 3 года. Кроме этого, у мужчины есть отпечаток руки сына Марка: ведущий сделал такую ​​татуировку после его рождения.

Фото: instagram.com/babaslavka

Продюсер и бывшая жена Потапа Ирина Горовая украсила шею и левое плечо 2 бабочками еще в декабре 2012-го. Также на ее правом предплечье была набита пантера. 2013 года она закрыла старый рисунок большим крестом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Любимая подарила юмористу парные татуировки

Актер и телеведущий Антон Мухарский начал делать татуировки в 35 лет. По его мнению, именно в этом возрасте человек осознает, что ему хотелось бы видеть на своем теле. Из самых крупных рисунков у шоумен есть изображение казака Мамая на правой руке.

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина показала новую татуировку. Соответствующее фото она обнародовала в социальной сети Instagram. На фотографии звезда появилась в джинсовой рубашке, которую украсила брошь в форме ласточки.