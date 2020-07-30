"Дети получили надо мной полную власть", - Григорий Решетник рассказал о своих карантинных буднях

В этом году из-за карантинных ограничений телеведущий Григорий Решетник будет с семьей путешествовать по Украине. Фото: Инстаргам

Телеведущий канала СТБ Григорий Решетник был потрясен новостью о введении карантина. Но уже через несколько дней страх перед неизвестным отступил - на смену рабочим будням пришли радости семейной жизни: просмотр фильмов с семьей, прогулки по безлюдным местам и общения с друзьями.

"Как и каждый человек я чувствовал ответственность за семью. Мысли о том, как долго будут продолжаться карантин, посещали меня каждый день. Но уже через несколько дней я понял, что в самоизоляции есть и свои плюсы. Я наконец смог вволю выспаться, наиграться с детьми, позвонить родным и друзьям, с которыми из-за плотного рабочего графика давно не общался", - рассказал Григорий.

Телеведущий считает, что самый большой плюс карантина в том, что ему удалось уделить много внимания сыновьям.

"Во время самоизоляции практически находился дома. Дети эту ситуацию восприняли как полную власть над взрослыми, практически от меня не отходили. Я этому очень рад. Составлял с ними конструктор Lego и играл в настольные игры. А еще стал больше читать и пересмотрел с любимой женой множество сериалов", - поделился Григорий.

По словам телеведущего, карантин никак не повлиял на его телевизионную деятельность. "Соблюдая все карантинные правил, а я время от времени ездил на работу. Ее было много. Мы реанимировали легендарный проект "Невероятная правда о звездах", начали записывать диджитальное пост-шоу "Холостяк". Также за период самоизоляции озвучил несколько проектов телеканала", - рассказал Григорий Решетник.

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"Как только будут сняты все ограничения, планирую поехать с семьей в путешествие по Украине. Границы закрыты, поэтому будем путешествовать по нашей стране. Пока дети маленькие, с парашютом прыгать не буду, как и заниматься активными видами отдыха", - добавил он.

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