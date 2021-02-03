Дети остались с рэпером Серегой: экс-жена артиста проиграла в суде

Танцовщица отметила, что следующее судебное заседание должно состояться 23 марта. Фото: instagram.com/polina_lola

Украинская танцовщица, экс-жена белорусского артиста Сереги Полина Ололо потерпела поражение в суде. Бывшая пара более года решает вопрос опеки над 2 совместными сыновьями: 11-летним Марком и 10-летним Платоном.

Ололо в Instagram рассказала, что суд отказал ей в том, чтобы дети жили с ней до окончания судебных процессов.

"Отказали мне в апелляции, к сожалению. Я и думала, что сегодня закончится таким образом заседания, но шла достойно выдержать этот удар. И вела себя более достойно чем мои оппоненты, потому что Сергей вел себя отвратительно, по-хамски, хамил судьям и кричал , как обычно. Это его обычное поведение, поэтому я не удивлялась. Отказали, потому что Сергей утверждает, что я вижусь со своими детьми регулярно, сейчас реже - потому пандемия, но мы созваниваемся постоянно с ними. утверждает, что я постоянно с ними на н аппаратуры связи, что дети скучают, но видеться, наверное, он против", - сказала женщина в InstaStories.

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Танцовщица отметила, что следующее судебное заседание должно состояться 23 марта.

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"Друзья, я держусь, все нормально. Я не остановлюсь. Пока будем искать любые возможности, чтобы хотя бы видеться с ними (детьми. - Gazeta.ua)", - отметила Ололо.

Полина Ололо и Сергей Пархоменко, более известный как Серега, разошлись в 2015-м. Вначале 2020 года женщина заявила, что рэпер забрал совместных детей: 11-летнего Марка и 10-летнего Платона. Весной прошлого года Полина Ололо рассказала во время интервью, что подвергалась насилию со стороны артиста. Сейчас продолжаются судебные процессы за право опеки над детьми.